"Укрзалізниця" отримала спеціалізовану техніку українського виробництва для колійників та енергетиків

АТ "Укрзалізниця" отримала нову партію спеціалізованої техніки українського виробництва для колійників та енергетиків, які щодня тримають залізничну інфраструктуру в роботі, відновлюють її після атак і забезпечують рух країни.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Оновлюємо спецтехніку для колійників та енергетиків Укрзалізниці. Це підсилює людей, які щодня тримають залізничну інфраструктуру в роботі, відновлюють її після атак і забезпечують рух країни", – ідеться у повідомленні.

У межах програми модернізації АТ "Укрзалізниця" отримало нову партію техніки. "Майже 5 років техніка для малої механізації не закуповувалась, а влітку цього року ми запустити централізовану системну трирічну програму оновлення інфраструктурного господарства", – каже Кулеба.

Колійники вже отримали понад тисячу одиниць малої механізації: рейкорізи, рейкосвердлильні верстати, електрошпалопідбійки, гайковерти, кущорізи та інше обладнання – значна частина українського виробництва, зокрема з Харкова та Дніпра.

"Така техніка зменшує фізичне навантаження і дає змогу працювати швидше та без ризиків для людей", – додає віцепрем’єр-міністр.

Кулеба додає, що передали 20 нових хопер-дозаторів, виготовлених на власних виробничих потужностях УЗ. До кінця року буде ще 30.

Раніше такі вагони були лише російського виробництва, а наразі освоєно виробництво в Україні. Таке оновлення парку пришвидшує відновлення колії, капітальні ремонти, нові будівництва.

Енергетики УЗ отримали новий телескопічний автопідйомник, який допоможе оперативно відновлювати високовольтні повітряні лінії після ворожих обстрілів. Також придбано трактори для очищення смуги відведення, що дасть змогу підвищити ефективність і безпеку робіт. Усе - українського виробництва.

До кінця 2025 року УЗ поставить у свої підрозділи понад 1800 одиниць техніки малої механізації. У 2026–2028 роках заплановано закупівлю ще понад 9 500 одиниць. Це формує оновлену базу для колійного господарства на всій мережі.

"Дякую залізничникам, які щодня тримають країну в русі: монтерам, бригадирам, машиністам, ремонтникам, слюсарям, електрикам. Їхня праця – основа стійкості транспортної системи під час війни. Не раз особисто бачив, у яких складних умовах вони ведуть роботу, як багато робиться "вручну". Тож, важливе наше завдання – забезпечити їх тим, що дає можливість працювати безпечніше, ефективніше й швидше. Будемо, попри всі складнощі, продовжувати та нарощувати темп", – додає Кулеба.