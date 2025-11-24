Ще два індустріальні парки отримають від держави 81 млн гривень

Ще два індустріальні парки отримають державного стимулювання на загальну суму 81 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що міністерство сьогодні ухвалило відповідне рішення.

Фінансування отримають:

індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) – 40,3 млн грн для проведення капітального ремонту дороги до меж індустріального парку.

індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) – 40,7 млн грн на будівництво електричних мереж до території індустріального парку.

З урахуванням цього рішення, цього року державну підтримку вже отримали 5 індустріальних парків для реалізації 7 проєктів на загальну суму 344,5 млн гривень.

Програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків" передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування: доріг, електричних мереж, водопостачання, каналізації, газопостачання та інших технічних рішень, необхідних для запуску виробництв.

Державна підтримка передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% створення інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн на один індустріальний парк. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Міністерство економіки реалізує програму у співпраці з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком та Сенс Банком.Для учасників індустріальних парків також передбачені низка фіскальних стимулів, серед яких:

звільнення від імпортного мита та імпортного ПДВ на виробниче обладнання;

звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;

право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухоме майно та плати за землю.

На сьогодні в Україні зареєстровано 110 індустріальних парків у майже всіх регіонах.