Стоматологічна клініка MED-DEO отримала нагороду Ukrainian Business Award 2025 у категорії «Топ-5 стоматологічних клінік Києва». Визнання відображає 30-річний досвід роботи мережі та системний підхід до розвитку сучасної стоматології в Україні. Щороку клініці довіряють понад 6 000 пацієнтів, а загалом за час роботи послугами MED-DEO скористалося понад 150 000 людей. У 2025 році мережа розширилась, відкривши нове відділення на проспекті Лобановського, 130, у Голосіївському районі столиці.

Новий медичний простір обладнано цифровими діагностичними системами Sirona Axeos, власною рентген-зоною та сучасними операційними з професійними наркозними станціями для проведення седації. Мережа MED-DEO налічує чотири відділення, розташовані поблизу станцій метро Голосіївська/Деміївська, Академмістечко, Героїв Дніпра та Театральна, що забезпечує зручний доступ до якісної медичної допомоги для мешканців різних районів Києва. У клініках працює 45 висококваліфікованих лікарів різних спеціалізацій, які регулярно проходять підвищення кваліфікації та впроваджують сучасні протоколи лікування.

Клініка надає повний комплекс стоматологічних послуг за 13 основними напрямками: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, імплантація зубів, щелепно-лицева хірургія, протезування зубів, естетична стоматологія, професійна гігієна зубів, пародонтологія, ортодонтична стоматологія, гнатологія, дитяча стоматологія, рентген-діагностика зубів та лікування зубів у седації. Окремим напрямком роботи є стоматологічний туризм. Усі відділення обладнані за єдиними стандартами якості та дотримуються суворих протоколів стерильності відповідно до міжнародних норм.

Клініку обирають завдяки репутації, перевіреній часом — багато фахівців MED-DEO працюють у мережі понад 15 років, що свідчить про стабільність та професіоналізм команди. Кабінети облаштовані сучасним обладнанням, відповідають усім стандартам безпеки та комфорту. Пацієнти мають можливість пройти повний цикл лікування в одному закладі без необхідності звертатися до інших спеціалістів. Зручна система онлайн-запису дозволяє обирати час візиту без черг та очікування, а розташування клінік поблизу станцій метро економить час пацієнтів.

Пріоритетним напрямком розвитку MED-DEO є лікування під седацією, що дозволяє пацієнтам проходити складні процедури без стресу та дискомфорту. За останній рік команда виконала понад 100 операцій під седацією, включаючи дитяче лікування, імплантацію, протезування та хірургічні втручання. Усі процедури проводяться з використанням професійних наркозних станцій, що гарантує безпеку пацієнтів будь-якого віку. Навіть у період енергетичних викликів усі відділення працюють безперервно завдяки надійній системі резервного живлення, що забезпечує своєчасне надання медичної допомоги без перерв.

Клініка входить до переліку резидентів території з високим рівнем податкової довіри, демонструючи прозорість ведення бізнесу та дотримання законодавчих норм. MED-DEO активно співпрацює з понад 40 страховими компаніями України, що розширює можливості пацієнтів щодо отримання якісної стоматологічної допомоги. Отримання нагороди Ukrainian Business Award 2025 підтвердило позицію мережі як одного з лідерів українського стоматологічного ринку та визнання високих стандартів якості медичного обслуговування.

Про MED-DEO

MED-DEO — мережа сучасних стоматологічних клінік та медичних центрів у Києві з понад 30-річним досвідом роботи. Клініка є командою професіоналів, яка щороку обслуговує понад 6 000 пацієнтів та надає повний спектр стоматологічних послуг за 13 основними напрямками. Мережа налічує чотири відділення, обладнані цифровими діагностичними системами Sirona Axeos, професійними наркозними станціями та сучасними операційними. MED-DEO входить до переліку резидентів з високим рівнем податкової довіри та співпрацює з понад 40 страховими компаніями України.