У населеному пункті Ямпіль на Донеччині ворог намагався закріпитися невеликими диверсійно-розвідувальними групами для створення плацдарму штурмових дій. Сили спецоперацій знищили ворожу ДРГ.

Про це розповіли у Силах спеціальних операцій.

"Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій. Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — ідеться у повідомленні.

Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій та знищили групи противника, а також здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога. Російських диверсантів відкинули від Ямполя.

"Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання у найскладніших напрямках, завдаючи ворогу точкових і ефективних ударів. Жодна спроба противника прорватись або закріпитись не залишиться без відповіді", — наголошують у ССО.