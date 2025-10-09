Російські окупанти атакували Дніпропетровщину, поранений мирний мешканець

Також ввечері було гучно було у Дніпрі, деталі з'ясовуються.

Сьогодні, 9 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували артилерією та FPV-дронами Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів постраждав 68-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджене підприємство, зайнялися будівля, що не експлуатується, і приватна оселя. Ще 4 будинки понівечені, побиті господарська споруда т лінії елекропередач.

