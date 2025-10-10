Укренерго: енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого атаки РФ обладнання

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання, завдяки чому триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.

Про це повідомляє Укренерго. За інформацією відомства, аварійні відключення наразі застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій — для промислових споживачів

Через наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти у Чернігівській області наразі застосовується три черги знеструмлень одночасно.

"Наразі триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах", — інформують в Укренерго.