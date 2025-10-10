Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Укренерго: енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого атаки РФ обладнання

Наразі триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.

Укренерго: енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого атаки РФ обладнання
Фото: Укренерго

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання, завдяки чому триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.

Про це повідомляє Укренерго. За інформацією відомства, аварійні відключення наразі застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій — для промислових споживачів 

Через наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти у Чернігівській області наразі застосовується три черги знеструмлень одночасно.

"Наразі триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах", — інформують в Укренерго.

  • Внаслідок нічної масштабної ракетно-дронової атаки виникли пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачі. Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. 
