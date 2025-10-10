Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
З початку жовтня із небезпечних територій Сумщини виїхали 135 людей

Серед евакуйованих - 21 дитина.

З початку жовтня із небезпечних територій Сумщини виїхали 135 людей
Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

У Сумській області триває евакуація з небезпечних територій, які перебувають під російськими обстрілами.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Аби убезпечити людей, спільно з місцевими органами влади, ДСНС, поліцією, волонтерами продовжуємо евакуацію із прикордонних населених пунктів”, - написав Григоров.

Він уточнив, що з початку місяця із небезпечних територій Сумської області виїхали 135 людей, з них – 21 дитина.

Григоров зазначив, що лише у Сумському районі з початку жовтня внаслідок атак росіян поранені 12 людей, серед них – одна дитина.

Більшість з них постраждали від атак російських FPV-дронів.

Контакти для звернення щодо евакуації:

  • Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів +38 099 318 63 62;
  • Конотопський район: +38 068 449 14 92;
  • Охтирський район: +38 066 684 01 72, +38 099 617 52 04;
  • Сумський район: +38 050 650 70 83;
  • Роменський район: +38 050 158 27 48, +38 099 565 31 00;
  • Шосткинський район: +38 093 326 50 06.

Крім того, маломобільні громадяни та люди з інвалідністю можуть звернутися до Товариства Червоного Хреста України за телефонами: +38 050 538 77 86, +38 095 250 18 84.

Начальник ОВА запевнив, що для тимчасового або тривалого проживання ВПО в області є підготовлені місця – квартири, будинки, гуртожитки.
