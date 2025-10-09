Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
З окупованої частини Херсонщини повернули родину з двома дітьми

Тепер родина – на підконтрольній Україні території. 

Фото: Bring Kids Back UA

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути українську родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"Підліток має хронічне захворювання. На окупованій території отримати медичну допомогу було практично неможливо – бракувало ліків, медиків і навіть елементарних умов. Дівчинка провела майже половину свого життя у страху через російських загарбників, які захопили її рідний населений пункт", - написав він у Telegram.

Тепер родина – на підконтрольній Україні території. Вони отримують всю необхідну допомогу: психологічну, гуманітарну та юридичну

Прокудін зазначив, що ця рятувальна операція проведена в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA  завдяки команді ГС "Українська мережа за права дитини". 
