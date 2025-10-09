З окупованої частини Херсонщини повернули родину з двома дітьми

Тепер родина – на підконтрольній Україні території.

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути українську родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Підліток має хронічне захворювання. На окупованій території отримати медичну допомогу було практично неможливо – бракувало ліків, медиків і навіть елементарних умов. Дівчинка провела майже половину свого життя у страху через російських загарбників, які захопили її рідний населений пункт", - написав він у Telegram.

Прокудін зазначив, що ця рятувальна операція проведена в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA завдяки команді ГС "Українська мережа за права дитини".