Президент також узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини в Києві.

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю "Барнахус" (Barnahus). Це – міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Президент також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. Його розробили для повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

"Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю – повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", – наголосив Зеленський.

До заходу також долучилися: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, генеральний прокурор Андрій Костін, радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Узгодження виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при президентові України, яку очолює Єрмак.

План дій Bring Kids Back UA складається з таких блоків:

повернення депортованих Росією українських дітей

розвиток сімейних форм виховання

реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи

порятунок і захист дітей України

фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності

міжпарламентська взаємодія

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.

Наразі вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну, а також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг.

Нагадаємо, що Україна також розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.

17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.

За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.