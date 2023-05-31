У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Ядерна гра Північної Кореї
Ядерна гра Північної Кореї
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA

Президент також узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини в Києві.

Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA
Презентація плану Bring Kids Back UA
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю "Барнахус" (Barnahus). Це – міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Президент також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. Його розробили для повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю – повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", – наголосив Зеленський.

До заходу також долучилися: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, генеральний прокурор Андрій Костін, радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Узгодження виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при президентові України, яку очолює Єрмак. 

План дій Bring Kids Back UA складається з таких блоків:

  • повернення депортованих Росією українських дітей
  • розвиток сімейних форм виховання
  • реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи
  • порятунок і захист дітей України
  • фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності
  • міжпарламентська взаємодія
  • комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.

Наразі вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну, а також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг.

Нагадаємо, що Україна також розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.

17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.

За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies