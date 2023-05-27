Росіяни поранили в Україні 986 дітей

26 травня у Дніпрі від обстрілу постраждали двоє хлопчиків віком 3 та 6 років.

Російська армія завдала поранень в Україні вже 986 дітям.

Про це у Телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 травня 2023 року більше ніж 1469 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 986 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 278, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 72, Чернігівській - 70, Луганській - 67.

Нагадаємо, що 26 травня внаслідок обстрілу армією РФ медичного закладу у Дніпрі постраждали двоє хлопчиків віком 3 та 6 років.