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В ніч на 27 травня окупанти дев’ять разів обстріляли Сумщину

Росіяни пошкодили лінію електропередач.

В ніч на 27 травня окупанти дев’ять разів обстріляли Сумщину
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

В ніч на 27 травня та зранку війська РФ здійснили дев’ять обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.  

Ворожих ударів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Миропільська, Білопільська та Краснопільська громади.

  • Новослобідська громада: росіяни били з артилерії — п’ять вибухів, пошкоджено три домогосподарства.
  • Великописарівська громада: окупанти здійснили артилерійський обстріл, зафіксовано п’ять вибухів.
  • Глухівська громада: ворог атакував із артилерії, зафіксовано вісім вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки.
  • Шалигинська громада: зафіксовано п’ять вибухів, окупанти били з міномета.
  • Миропільська громада: росіяни скинули чотири міни.
  • Білопільська громада: загарбники здійснили артилерійський обстріл із території РФ, зафіксовано чотири «приходи».
  • Краснопільська громада: зафіксовано ворожий артобстріл, три вибухи. Окупанти пошкодили лінію електропередач.

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Нагадаємо, що прикордонна Сумщина систематично зазнає обстрілів.  26 травня обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська та Білопільська громади.

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