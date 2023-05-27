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​На Луганщині дезертирували майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну

Окупанти викрали для цього КамАЗ.

​На Луганщині дезертирували майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну
Фото: змі окупантів

У російських окупаційних військах почастішали випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Так, днями близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, розташований в Сватового, викрали КамАЗ та втекли у невідомому напрямку. 

"На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, днями Міноборони Великобританії повідомило, що у військових судах РФ збільшилася кількість справ про самовільну втечу солдатів з фронту.

Раніше у Єревані (Вірменія) за підозрою в дезертирстві затримали 23-річного громадянина Росії, котрий перебував у розшуку.

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