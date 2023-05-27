​На Луганщині дезертирували майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну

Окупанти викрали для цього КамАЗ.

У російських окупаційних військах почастішали випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, днями близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, розташований в Сватового, викрали КамАЗ та втекли у невідомому напрямку.

"На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, днями Міноборони Великобританії повідомило, що у військових судах РФ збільшилася кількість справ про самовільну втечу солдатів з фронту.

Раніше у Єревані (Вірменія) за підозрою в дезертирстві затримали 23-річного громадянина Росії, котрий перебував у розшуку.