Головне за день. П'ятниця, 26 травня

Ракетний удар по Дніпру, 18 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, ймовірна провокація окупантів на ЗАЕС, новий голова Верховного Суду. Яким запам’ятається 457-й день повномасштабної війни.

Російські війська вчергове завдали ракетного удару по місту Дніпро.

"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", – написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Станом на 19.13 було відомо про 31 потерпілого. За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, серед жертв російської агресії - хлопчики 3 та 6 років.

"Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян", - зазначили у прокуратурі.

Сергій Лисак додав, що 16 потерплих госпіталізували. Серед поранених - восьмеро лікарів. "Загинули двоє чоловіків – 69 та 57 років", - розповів подробиці керівник ОВА.

Крім медзакладу та ветклініки, пошкоджені спорткомплекс, навчальний заклад, декілька багатоповерхівок та приватний будинок. Також понівечені 12 авто.

"Із трьома людьми, які могли перебувати тут, й досі немає зв’язку", - додав Лисак.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 18 бойових зіткнень.

Цієї доби Росія завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині із застосуванням десятка крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (були знищені українськими захисниками). Двічі за добу окупанти застосували вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпрі. Також вороги завдали 60 авіаударів, використавши "шахеди" для обстрілів міст Мерефа та Ізюм Харківської області, а ще - керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк.

Також загарбники здійснили близько 34 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у Дніпрі, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 травня – в нашій новині.

В Авдіївці російські окупанти застосували хімічні гранати - їх загарбники скинули з дронів, повідомляє Державна прикордонна служба.

Це сталося перед штурмом українських позицій ворожою піхотою. "Потім противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. Бій тривав близько десяти годин, після чого противник з втратами відступив", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонникам на Авдіївському напрямку спільно з воїнами механізованої бригади ЗСУ вдалося знищити два танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, а також понад 30 окупантів.

Сьогодні, 26 травня, росіяни завдали по Авдіївці ракетного авіаудару. Під удар потрапив житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв.

Росіяни планують імітувати удар по об'єктах Запорізької АЕС, аби звинуватити в обстрілах Україну і таким чином стримати наступ Сил оборони, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, загарбники найближчим часом готують провокацію з елементами витоку ядерних матеріалів. "Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження", - сказав представник ГУР.

Після здійснення цієї провокації росіяни хочуть залучити для "фіксації" ударів "експертів" Росатома і представників міжнародних структур та організацій, зокрема, МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян - це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", - пояснив Юсов.

Він додав, що росіяни можуть влаштувати такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські окупанти по всій лінії фронту на сході та півдні України.

Згодом ГУР повідомило, що йдеться про найближчі години. "Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ", - наголосили у розвідці.

Новим головою Верховного суду на пленумі обрали Станіслава Кравченка – голову Касаційного кримінального суду у складі ВС.

Кравченка обрали з-поміж трьох інших кандидатів: суддів Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду Наталії Коваленко, Альберта Єзерова та Івана Міщенка.

За даними Судово-юридичної газети, кандидатуру Кравченка запропонувала група суддів Верховного Суду. Кравченко має понад 25-річний стаж роботи суддею. Головою Касаційного кримінального суду він був із грудня 2017.

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