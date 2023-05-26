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Поліція виявила на Харківщині двох підозрюваних в колабораційній діяльності

Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Поліція виявила на Харківщині двох підозрюваних в колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В Ізюмському районі Харківської області поліція виявила двох жінок, котрі добровільно обійняли посади в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Одна жінка з травня добровільно обіймала посаду “головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”. Вона виконувала розпорядження, надані начальником відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”, - повідомили в поліції.

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Ще одна жінка з липня 2022 року обіймала посаду “головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”. Вона виконувала розпорядження, надані начальником відділу благоустрою та оперативного планування тимчасової окупаційною військово-цивільною адміністрацією.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Якщо провина жінок буде доведена, їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, 12 років тюрми отримав колаборант з “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.

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