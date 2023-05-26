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Мешканець Куп’янська отримав 12 років тюрми за колабораціонізм

Зокрема, він брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.

Мешканець Куп’янська отримав 12 років тюрми за колабораціонізм
Фото: СБУ

12 років тюрми отримав колаборант з “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.

Про це повідомляє СБУ. 

“Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника РФ, який допомагав окупантам під час тимчасового захоплення Харківщини. Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисником є 32-річний мешканець Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це його призначили до лав створеного агресором “управління МВС Харківської області”. Там він увійшов до складу так званого “взводу патрульної служби”.

На цій “посаді” колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів. Кожне таке затримання людини він “оформлював” під надуманими приводами, а потім “звітував” про це перед керівництвом окупаційного органу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.

Нагадаємо, у травні СБУ затримала священника Ізюмської єпархії за підозрою у колабораціонізмі. Під час окупації він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Священник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

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