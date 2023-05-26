У Миколаєві арештували судно російського олігарха вартістю майже 1 млрд гривень

Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

"Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф. Арештований траулер є складовою торговельного «флоту» олігарха", - зазначили в СБУ.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний його власник оформив судно на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували.

Наразі судно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, раніше до АРМА передали літак бізнесмена-колаборанта вартістю 20 млн гривень.