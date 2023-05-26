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У Миколаєві арештували судно російського олігарха вартістю майже 1 млрд гривень

Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

У Миколаєві арештували судно російського олігарха вартістю майже 1 млрд гривень
АРМА
Фото: arma.gov.ua

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

"Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф. Арештований траулер є складовою торговельного «флоту» олігарха", - зазначили в СБУ.

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Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний його власник оформив судно на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували.

Наразі судно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, раніше до АРМА передали літак бізнесмена-колаборанта вартістю 20 млн гривень.

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