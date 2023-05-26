Він обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони.

СБУ заявила про затримання інформатора РФ, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Миколаївщини. Зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння.

Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню “завантаженість” і можливе переміщення колон з боєприпасами.

За даними СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у травні СБУ викрила коригувальника, який навів російську ракету на багатоверхівку у Миколаєві. Унаслідок ворожої атаки загинули 8 людей, серед них – дитина.

Студент одного з вишів Миколаєва допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на місто. Фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн за кожну “мітку”.

У квітні коригувальника росіян з Миколаєва засудили до 11,5 років позбавлення волі. Насамперед він намагався виявити системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Також нагадаємо, у Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ. Він розвідував місця базування іноземного озброєння.