Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни минулої доби випустили майже 300 снарядів по Херсонщині

На щастя, обійшлося без поранених.

Росіяни минулої доби випустили майже 300 снарядів по Херсонщині
Фото: скріншот відео

Протягом минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог здійснив 62 обстріли, випустивши 282 снаряди з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон противник обстріляв тричі (10 снарядів). У Новобериславі поцілили у фермерське господарство та дачний кооператив, внаслідок чого пошкоджені складські приміщення та техніка, дачні будинки та два автомобілі", - розповів Прокудін.

У Золотій Балці росіяни обстріляли елеватор.

Підписуйтесь на наш Google News

"Вночі ворог бив по Новодмитрівці, Кізомису. Попередньо, без постраждалих", - додав Прокудін.

За інформацією Херсонської міської ради, протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка Суворовський і Корабельний райони міста.

Нагадаємо, 25 травня ворог здійснив 83 обстріли Херсонської області, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Четверо людей були поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies