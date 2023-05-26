Росіяни минулої доби випустили майже 300 снарядів по Херсонщині

На щастя, обійшлося без поранених.

Протягом минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог здійснив 62 обстріли, випустивши 282 снаряди з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон противник обстріляв тричі (10 снарядів). У Новобериславі поцілили у фермерське господарство та дачний кооператив, внаслідок чого пошкоджені складські приміщення та техніка, дачні будинки та два автомобілі", - розповів Прокудін.

У Золотій Балці росіяни обстріляли елеватор.

"Вночі ворог бив по Новодмитрівці, Кізомису. Попередньо, без постраждалих", - додав Прокудін.

За інформацією Херсонської міської ради, протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка Суворовський і Корабельний райони міста.

Нагадаємо, 25 травня ворог здійснив 83 обстріли Херсонської області, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Четверо людей були поранені.