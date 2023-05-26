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ЗСУ за добу знищили 460 російських окупантів, ворожий літак і танк

Загалом Росія вже втратила в Україні 205 720 військових.

ЗСУ за добу знищили 460 російських окупантів, ворожий літак і танк
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

За минулу добу Збройні сили України знищили 460 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 206 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 205720 (+460) осіб ліквідовано
  • танків - 3796 (+1)
  • бойових броньованих машин - 7435 (+3)
  • артилерійських систем 3384 (+25)
  • РСЗВ 570 (+0)
  • засоби ППО  328 (+1)
  • літаків - 310 (+1)
  • гелікоптерів - 296 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2910
  • крилаті ракети - 1015 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6161 (+13)
  • спеціальна техніка - 446 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора українські артилеристи за допомогою танкістів знищили російську вантажівку, міномет "Васильок" та окупантів.

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