Головне за день. Четвер, 25 травня

17 бойових зіткнень на сході, Рамштайн-12, повернення ще 106 полонених, продовження митного "безвізу". Яким запам’ятається 456-й день повномасштабної війни.

Наступного місяця Данія та Нідерланди у взаємодії зі США почнуть розробку навчальної бази для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

За підсумками засідання Рамштайн-12 міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кілька союзників і партнерів обговорили плани підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.

Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Сьогодні, 25 травня, на Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії успішно відпрацювали по двох повітряних цілях окупантів із ПЗРК.

“25 травня окупаційні війська РФ намагалися завдати ураження по позиціях сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці - "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК”, - йдеться у повідомленні пресслужби Національної гвардії України.

Перший літак був Су-25 повністю знищений, його пілот катапультувався над тимчасово окупованою росіянами територією. Другий літак, ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку. У результаті в кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 17 бойових зіткнень.

Упродовж цієї доби РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Усі 36 цілей вдалося знищити. Також росіяни завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Циркунів на Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, і 48 авіаційних ударів та здійснили 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях. Підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки росіян у районі міста Мар’їнка. По населеному пункту окупанти завдали також авіаційних ударів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 травня – в нашій новині.

Україна повернула додому ще 106 полонених, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави”, - написав Єрмак, додавши, що серед тих, кого повертають з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап.

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими повідомив, що також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

“Усі врятовані Захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту”, - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Полковник Генштабу Збройних Сил України Анатолій Штефан оприлюднив спільне відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як ідеться в дописі Штефана у соцмережах, цього місяця російська пропаганда поширювала "феєричні, фантастичні історії", а "експерти" - "конспірологічні версії" про начебто зникнення Залужного. Полковник зняв відео з Головнокомандувачем, аби спростувати нові фейки.

"Щиро дякую усім українцям! Разом обов'язково переможемо! І не тільки сьогодні - завжди. Дякую всім", - сказав Залужний.

"Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги!", - додав Штефан.

Сьогодні, 25 травня, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання. Підписані документи визначають "порядок утримання російського нестратегічного ядерного озброєння у спеціальному сховищі".

Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.

Докладніше – в новині.

Європейський союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії відтоді як Москва вторглася в Україну, пише Bloomberg, зазначаючи, що це підкреслює важливість дискусій про те, як використовувати зазначені кошти для відновлення України.

Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

“Євросоюз зобов'язується гарантувати, що Росія заплатить за збитки, завдані Україні. Ось чому ЄС вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів для цієї мети”, − заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, який підтвердив цифри.

Більше інформації – в новині.

Європейська комісія продовжила тимчасову торговельну лібералізацію на українську продукцію ще на рік, до 24 червня 2024. Це означає повне скасування мит та квот.

Президент Володимир Зеленський у Twitter висловив вдячність Єврокомісії та всім членам ЄС. Він наголосив, що на шляху України в ЄС ця лібералізація має стати постійною.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!