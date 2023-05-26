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За тиждень до Білорусі прибули щонайменша два ешелони з технікою та особовим складом росіян, - Беларускі Гаюн

Один ешелон приїхав зі станції Волноваха (Донеччина) до Вітебської області. 

За тиждень до Білорусі прибули щонайменша два ешелони з технікою та особовим складом росіян, - Беларускі Гаюн
Фото: Telegram/Беларускі Гаюн

За тиждень до Білорусі Росія перекинула щонайменше ешелони з технікою та особовим складом. При цьому один ешелон - із зони бойових дій, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Це триває ротація ЗС РФ на білоруських полігонах. Обидва ешелони прибули 22 травня.

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Вранці того дня один ешелон приїхав зі станції Волноваха (Донеччина) до Вітебської області. Кількість техніки та її тип уточнюють, але відомо, що була щонайменше одна санітарна машина для перевезення поранених.

Другий ешелон відправився зі Смоленської області РФ, прибув у Брестську (Білорусь). У його складі було щонайменше 20 вагонів: пять із них - з особовим складом, решта - платформи з Урал-4320 та УАЗ-452.

Нагадаємо, нещодавно ще один ешелон із технікою Збройних сил РФ перекинули із Білорусі у бік Луганської області.

За інформацією Держприкордонслужби України, на території Білорусі перебуває близько 2,5 тисячі російських військових.

Тим часом Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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