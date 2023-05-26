"За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі", - повідомив Президент.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться у вечірньому відезверненні глави держави, на ній ішлося про ситуацію на передовій та забезпечення бійців зброєю, снарядами і технікою. Також обговорили ліквідацію наслідків російського удару по місту Дніпро.

Зеленський повідомив, що міністр оборони Олексій Резніков доповів про результати зустрічі "Рамштайну". "Хороші результати", - зауважив Президент. А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський доповів про ситуацію на Донбасі.

Президент додав, що "ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами".

"За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому", сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці формату загалом виділили близько 65 млрд доларів військової допомоги Україні з метою посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.

Тим часом після зустрічі стало відомо, що Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна передасть Україні чергові танки та партію бойових машин піхоти. А Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні - будуть ППО і боєприпаси.