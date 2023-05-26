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​Нацгвардійці збили на Херсонщині ворожий розвідувальний безпілотник

Дрон рухався з боку окупованої Каховки.

​Нацгвардійці збили на Херсонщині ворожий розвідувальний безпілотник
Збитий на Херсонщині російський безпілотник "Орлан-10"
Фото: Нацгвардія України

Військовослужбовці Криворізької бригади Нацгвардії України, які несуть службу на Херсонщині, збили зранку 26 травня ворожий безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

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Рух дрона зафіксували близько 11-ої години. Він рухався з боку окупованої росіянами Каховки.

"Після збиття цілі нацгвардійці знайшли залишки збитого літального апарата – ним виявився розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10»", - зазначили військові.

Фото: Нацгвардія України

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила орієнтовно 2910 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що росіяни шукають для “шахедів” нові маршрути обходу ППО.

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