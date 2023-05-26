Військовослужбовці Криворізької бригади Нацгвардії України, які несуть службу на Херсонщині, збили зранку 26 травня ворожий безпілотник.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Рух дрона зафіксували близько 11-ої години. Він рухався з боку окупованої росіянами Каховки.
"Після збиття цілі нацгвардійці знайшли залишки збитого літального апарата – ним виявився розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10»", - зазначили військові.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила орієнтовно 2910 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що росіяни шукають для “шахедів” нові маршрути обходу ППО.