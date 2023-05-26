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РФ вдарила по будинках у Гуляйполі. Поранено двох жінок

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.

РФ вдарила по будинках у Гуляйполі. Поранено двох жінок
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Російська армія вдарила по цивільних обʼєктах в Гуляйполі Запорізької області. Поранено двох жінок 47 і 62 років. Їх витягли з-під завалів.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару. Про це голова ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

"Двоє поранених у Гуляйполі внаслідок терористичної атаки. Ворог вдарив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди", – заявив він. 

Нагадаємо, що сьогодні росіяни також вдарили по поліклініці в Дніпрі. Щонайменше одна людина загинула, 15 поранені. Також ворог вдарив по житловому будинку в Авдіївці.

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