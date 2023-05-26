Команда Міжнародного кримінального суду оглянула місця воєнних злочинів росіян на Сумщині

Зокрема, команда МКС оглянула приватні будинку в місті Суми, на які окупанти скинули дві авіабомби, що призвело до загибелі 14 цивільних осіб, серед яких 4 дитини.

Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) на чолі з Керолайн Баркер в супроводі прокурорів оглянули місця воєнних злочинів на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Під час візиту фахівці МКС побували в громадах Охтирського та Роменського районів, де були задокументовані злочини стосовно мирних осіб та об’єктів цивільної інфраструктури.

Вони оглянули приватні будинку в місті Суми, на які окупанти скинули дві авіабомби, що призвело до загибелі 14 цивільних осіб, серед яких 4 дитини.

Зазначається, що зібрані в ході візиту докази необхідні для доведення вини та притягнення до відповідальності всіх, хто вчиняв воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше команда Міжнародного кримінального суду відвідала Херсон. Фахівці МКС фіксували воєнні злочини РФ.

Також нагадаємо, у квітні правозахинсики повідомили, що окупанти найчастіше катують цивільних українців електричним струмом. Тортури проти цивільних стали способом придушення масового спротиву, до якого росіяни не були готові.