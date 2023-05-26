РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували
Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ГоловнаСуспільствоВійна

Команда Міжнародного кримінального суду оглянула місця воєнних злочинів росіян на Сумщині

Зокрема, команда МКС оглянула приватні будинку в місті Суми, на які окупанти скинули дві авіабомби, що призвело до загибелі 14 цивільних осіб, серед яких 4 дитини.

Команда Міжнародного кримінального суду оглянула місця воєнних злочинів росіян на Сумщині
Фото: Офіс Генпрокурора

Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) на чолі з Керолайн Баркер в супроводі прокурорів оглянули місця воєнних злочинів на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.  Під час візиту фахівці МКС побували в громадах Охтирського та Роменського районів, де були задокументовані злочини стосовно мирних осіб та об’єктів цивільної інфраструктури. 

Вони оглянули приватні будинку в місті Суми, на які окупанти скинули дві авіабомби, що призвело до загибелі 14 цивільних осіб, серед яких 4 дитини.

Зазначається, що зібрані в ході візиту докази необхідні для доведення вини та притягнення до відповідальності всіх, хто вчиняв воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше команда Міжнародного кримінального суду відвідала Херсон. Фахівці МКС фіксували воєнні злочини РФ.

Також нагадаємо, у квітні правозахинсики повідомили, що окупанти найчастіше катують цивільних українців електричним струмом. Тортури проти цивільних стали способом придушення масового спротиву, до якого росіяни не були готові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies