Окупанти найчастіше катують цивільних українців електричним струмом, – правозахисники

Тортури проти цивільних стали способом придушення масового спротиву, до якого росіяни не були готові.

На окупованих територіях росіяни найчастіше катують цивільних електричним струмом, а також побиттям. Здебільшого армія РФ затримує та знущається над колишніми військовослужбовцями та учасниками АТО, волонтерами, громадськими і політичними активістами, а також представниками органів влади і підприємцями.

Про це на пресконференції розповіли правозахисники Центру прав людини ZMINA та представили дослідження про тортури і жорстоке поводження з цивільним населенням на українських територіях в окупації.

Дослідники збирали дані з лютого 2022 по березень 2023 року та зафіксували 345 випадків тортур цивільних українців.

"Із них 300 кейсів ми зафіксували за протоколом Берклі з відкритих джерел, а ще 45 випадків – задокументували шляхом глибинного опитування постраждалих та свідків тортур під час наших польових місій на Харківщину, Київщину та Херсонщину", – розповів керівник проєктів Центру прав людини ZMINA Олег Гнатюк.

Він додав, що це не остаточна кількість злочинів Росії. Насправді їх може бути тисячі, адже російські військові катують українців в окупації ледь не щодня і про багато випадків стане відомо після деокупації. Крім того, не всі постраждалі готові про це розповідати.

За даними Нацполіції, наразі відомо про 52 місця так званих катівень росіян. Серед них найбільше саме в Харківській (27) та Херсонській (16) областях.

Дослідники переконані, що становище цивільного населення на окупованих територіях не так залежить від конкретного підрозділу окупантів, який там знаходиться, як від тривалості окупації та інтенсивності ведення бойових дій. Більша кількість злочинів проти цивільного населення вчинялася в тих районах, які були окуповані найдовше.

Тортури проти цивільних стали способом придушення цивільного спротиву, до масовості якого росіяни не були готові.

Багато випадків катувань на території Київщини в березні 2022 року призводили до смерті потерпілих.

Як повідомив представник Офісу Генерального прокурора Денис Лисенко, на сьогодні правоохоронці розслідують близько 5 тисяч фактів тортур та жорстокого поводження, які сталися після 24 лютого 2022 року.

"Наразі повідомлено про підозру 121 особі, стосовно 100 із них обвинувальні акти направлено до суду, 19 осіб засуджено. За умисні вбивства повідомлено про підозру 48 особам, стосовно 19 з них обвинувальні акти направлено до суду, двох осіб засуджено", – зазначив Лисенко.

30 задокументованих правозахисниками випадків тортур передані в Офіс Генпрокурора. Чотири індивідуальні звернення від постраждалих будуть ближчим часом надіслані Спеціальному доповідачу ООН з питань тортур, а три індивідуальні заяви будуть надіслані у Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.