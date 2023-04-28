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Вінницька облрада припинила договори оренди майна та землі з УПЦ МП

Зокрема, рішенням заборонено представникам УПЦ МП будь-яке користування майном, що є спільною власністю з територіальною громадою області.

Вінницька облрада припинила договори оренди майна та землі з УПЦ МП
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Вінницька облрада припинила договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ (МП).

За відповідне рішення проголосували 54 із 60 присутніх на сесії облради депутатів, повідомляє Укрінформ.

В ухваленому на сесії рішенні «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області» йдеться про припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону будь-якого користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані у державі-агресорі.

Вінницькій ОВА рекомендовано здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності і передані в користування релігійним організаціям УПЦ (МП).

Окрім того, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій та «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій».

Нагадаємо, наперердодні Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП. У рішенні зазначається, що УПЦ має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ.

У той же день міськрада Чернівців позбавила УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді. Раніше відповідна петиція зібрала вдвічі більше необхідних голосів.

Раніше Тернопільська міськрада позбавила УПЦ МП права користування земельною ділянкою. Мер міста заявив, що московській церкві не місце у Тернополі.

До цього, 11 квітня, Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Напередодні депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.

У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.

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