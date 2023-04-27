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Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП

У рішенні зазначається, що УПЦ має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ.

Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП
Митрополит УПЦ МП Онуфрій
Фото: church.ua

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення депутатів облради. 

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться у рішенні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

Зазначається, що раніше депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

Нагадаємо, сьогодні міськрада Чернівців позбавила УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді. Раніше відповідна петиція зібрала вдвічі більше необхідних голосів.

Раніше Тернопільська міськрада позбавила УПЦ МП права користування земельною ділянкою. Мер міста заявив, що московській церкві не місце у Тернополі.

До цього, 11 квітня, Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Напередодні депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.

У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.

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