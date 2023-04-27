Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП

У рішенні зазначається, що УПЦ має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ.

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення депутатів облради.

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться у рішенні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

Зазначається, що раніше депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

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