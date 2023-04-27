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Під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда

Захиснику України було лише 23 роки.

Під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда
Станіслав Макайда
Фото: Хотинські вісті

Під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. 

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради. 

“Станіслав із дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом, – для нього це була не просто гра, волейбол був усім його життям. Виступав за ряд команд на районних, обласних і всеукраїнських змаганнях”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із такою самою відданістю спортсмен захищав і Батьківщину. Воював у складі  десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224.

Станіслав Макайда загинув 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Нагадаємо, під час бойового завдання на Луганщині загинув спортсмен Василь Даскалюк. Василь служив у розвідувальній бригаді.

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