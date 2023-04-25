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​Під час бойового завдання на Луганщині загинув спортсмен Василь Даскалюк

Василь служив у розвідувальній бригаді.

На фронті у Луганській області загинув український спортсмен Василь Даскалюк. Під час виконання бойового завдання його впритул розстріляв російський танк.

Про це повідомляє у Facebook Верховна Рада України.

Василь займався бойовими мистецтвами – джиу-джитсу, боксом та панкратіоном. Мав третій ступінь – технічний рівень до чорного поясу. У 2019 році здобув срібну нагороду на чемпіонаті області з грепплінгу. Через два роки отримав срібну нагороду на чемпіонаті Хмельницької області, змагався на турнірі з боксу “Джентльмени в ринзі” та інших місцевих і всеукраїнських змаганнях.

Фото: Верховна Рада

У рідному місті, Чернівцях, допомагав із облаштуванням спортивних залів, де зараз діти займаються спортом.

З перших днів війни Василь став на захист країни – служив у розвідувальній бригаді. У 2022 році воював у Харківській області, з 4 лютого 2023 – боронив Луганщину. Без батька залишились троє синів.

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