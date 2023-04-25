Росіяни мінують територію в Енергодарі

Раніше було заміновано периметр ЗАЕС та узбережжя Каховського водосховища.

Окупаційні війська мінують територію та будують нові фортифікаційні споруди в Енергодарі Запорізької області, а також навколо нього.

Про це сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє 5 канал.

"Окупанти мінують територію навколо міста Енергодар. Якщо до цього моменту було заміновано виключно периметр атомної станції та узбережжя Каховського водосховища, то зараз мінування і фортифікаційні споруди ми бачимо в місті", - сказав він.

Також він додав, що окупанти намагаються провести масову паспортизацію в Енергодарі. За його словами, без паспортів і без інших документів, які б підтверджували приналежність до РФ навіть в лікарню не пускають з гострою симптоматикою. Крім того, неможливо виїхати в місто, не маючи якихось документів при собі.

16 квітня повідомлялось, що російські загарбники готуються вивезти дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Також стало відомо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі стали частіше перевіряти місцевих жителів.