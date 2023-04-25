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Росія обстріляла музей Купʼянська. Загинула людина, ще 10 поранені (оновлено)

Рятувальники продовжують розбирати завали. 

Росія обстріляла музей Купʼянська. Загинула людина, ще 10 поранені (оновлено)
Фото: скріншот

Російська армія вранці вівторка обстріляла Купʼянськ. Влучили в будівлю музею. 

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram. Згодом він додав, що росіяни били з С-300.

"Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами", – повідомив він. Синєгубов додав, що імовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. 

За оновленими даними в Telegram президента Володимира Зеленського, загинула працівниця музею. 

"Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби", – написав він. 

Купʼянськ зазнає систематичних російських атак. Наприкінці березня ворог вдарив по багатоповерхівці. В березні в Купʼянській громаді почали обовʼязкову евакуацію родин із дітками. 

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