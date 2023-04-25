Серед пропозицій, зокрема, зниження верхньої межі ціни на нафту до $45 за барель сирої нафти з цільовим показником $30 за барель.

Міжнародна робоча група представила план дій щодо наступного посилення санкцій проти РФ.

Про представлення плану дій повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії Макфола-Єрмака представила новий план дій із метою подальшого посилення санкційного тиску на рф – Action Plan 2.0. Попередній план групи, представлений торік, став основою для запровадження важливих санкцій”, – написав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що документи групи сьогодні лежать на столах усіх світових лідерів і всіх, хто займається санкціями. Напрацювання групи покладено в основу більш ніж 70% санкцій, які реалізувалися та реалізуються США, ЄС, Великою Британією та іншими країнами.

Як повідомляється, завдяки роботі групи запроваджено ембарго на російську нафту й нафтопродукти, обмеження ціни на них, повні блокувальні санкції приблизно проти 20 найбільших російських банків, а також РФ було позбавлено всіх прав у FATF. Крім того, під торговельні обмеження потрапив безпрецедентно широкий список товарів подвійного призначення, накладено індивідуальні санкції на тисячі осіб із різних сфер, створено координаційний механізм імплементації санкцій “Великої сімки” .

“Ми очікуємо на нові потужні пакети санкцій, передбачені новим санкційним планом. Україна очікує на внесення до наступних санкційних пакетів російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України. Важливим є запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких країна-агресор використовує як інструмент для пропаганди своєї війни”, – також повідомив Єрмак.

Він зауважив, що важливим є подальше запровадження санкції щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, обмеження використання фінансових інструментів, питання конфіскації активів Центробанку Росії та їх подальшої передачі Україні, а також інші сфери, відображені в плані дій.

Зокрема, планом дій пропонуються такі посилення санкцій:

Зниження верхньої межу ціни на нафту до $45 за барель сирої нафти з цільовим показником $30 за барель. Посилення контролю за дотриманням граничних цін на нафту. Запровадження податку на імпорт російської нафти та газу до країн санкційної коаліції.

Припинення прямого постачання російського газу до Європейського Союзу, окрім як через Україну. Створення резервного буферу газу в Україні. Ембарго на російську енергетику в Східній Азії.

Санкції проти всіх російських нафтогазових компаній, а також санкції проти “Газпромбанку”. Накладення повного оподаткування на західні нафтогазові компанії, що залишаються в Росії. Блокування доступу Росії до західних нафтогазових сервісів. Санкції проти російських нафтосервісних компаній. Накладення санкцій на “Росатом”.

Із повним планом дій можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Польщі повідомив, що черговий пакет санкцій проти РФ буде введений не раніше другої половини травня. Зокрема, нові санкції можуть включати персональні санкції щодо відповідальних за депортацію українських дітей.

Декілька днів тому президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 40 фізичних та майже 400 юросіб. Також санкції запроваджено проти громадян Швейцарії, Ірану та Малі.

Раніше повідомлялось, що США та інші країни обговорюють ідею заборони експорту до Росії. У трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії залишаються Німеччина, Італія та Польща.