ФОРУМ ГРОМАД (ПРОГРАМА)

ФОРУМ ГРОМАД

Майданчик для діалогу і взаємодії влади, громад, донорів і бізнесу

Дата проведення: 28 квітня 2023 року

Час проведення: 9:00-18:00

Місце проведення: CITYHOTEL, вул. Б.Хмельницького, 56А, Київ-02000

Реєстрація учасників за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYmbj444w8cpVeHhoRZqjRncttpgm-X_ofVCvyFY1gBBOLfw/viewform

Форум покликаний зібрати разом представників влади, які відповідають за відновлення і розвиток громад і територій, представників донорських організацій, які зацікавлені в фінансуванні проєктів відновлення в Україні та, власне, представників громад, які потребують фінансування, експертизи, зв’язків для відновлення та розвитку.

Громади зараз, фактично, перебувають на першій лінії протистояння агресії. Не важливо, в тилу ця громада, чи на її території відбуваються бойові дії, саме зараз всі громади України потребують підтримки. Від центральної влади громади очікують чітких сигналів щодо політики децентралізації, щодо взаємодії з центром, щодо регіональної політики і розподілення повноважень і ресурсів. Також громади потребують розуміння щодо законодавчих ініціатив, які впливають на можливість громад розвиватись і відбудовувати зруйновану інфраструктуру, житло.

Донорська спільнота, що надає допомогу українським громадам, буде мати можливість «з перших вуст» почути запити, потреби і очікування громад щодо протистояння агресії, відновлення. Також донори зможуть донести до безпосередніх отримувачів допомоги основні політики, вимоги, щодо отримання донорської підтримки.

Представники бізнес-ком’юніті будуть мати змогу донести до представників громад свої ініціативи і проєкти щодо відбудови. Для бізнеса також важливо розуміти основні тренди в законодавстві, що впроваджується, щодо містобудівної діяльності, щодо розвитку територій.

Діалог та ефективна взаємодія між бізнесом, владою та громадами вкрай необхідні в часи кризи. Сприяти цьому діалогу і взаємодії покликаний Форум Громад.

Організаторами Форуму виступає БФ “ГромадаХаб” разом з Офісом Конгресу Місцевих та Регіональних влад за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Молдові Організаційним партнером Форума є Інститут Горшеніна, офіційним медіа-партнером є LB.ua.

Портал https://decentralization.gov.ua/ буде вести пряму трансляцію заходу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

9:00 - 10:00 - Реєстрація учасників і спікерів. Вітальна кава.

10:00 - 10:15 Відкриття Форуму Громад.

Вітальне слово організаторів.

10:15 - 11:30 ПЕРША ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ:

ІНІЦІАТИВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДАМ У ПРОТИСТОЯННІ АГРЕСІЇ

Модератор: Надія Петруняк, Координатор комунікації реформи децентралізації

Питання до обговорення:

- Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України - платформа комунікації щодо ключових питань розвитку системи територіальної організації влади

- Секторальні реформи, що стосуються місцевого та регіонального розвитку

- Правова база по відновленню громад і територій

- Координація з боку держави донорської підтримки відбудови громад і територій

Спікери:

1. Вячеслав Негода, керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

2. Віталій Безгін, народний депутат України, Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (tbc)

3. [Представники влади, що займаються децентралізацією і місцевим самоврядуванням]

11:30 - 11:45 Кава брейк

11:45 - 13:00 ДРУГА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ

ГОЛОС ГРОМАД ТИ ЇХНІ ЗАПИТИ

Модератор: (tbc)

Питання на обговорення

- Реалізовані проєкти по відновленню громад і територій

- Як громади справляються з гуманітарними викликами

- Як громади протистоять агресії

- Які виклики стоять перед громадами

- Управління громадою під час кризи

Спікери:

1. Іван Слободяник, Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад

2. [Представники громад, що мають успішний досвід у кризис-менеджменті та відбудові після активних бойових дій.]

3. [Голова Сновської територіальної громади, Крюківський район, Чернігівська обоасть]

4. [Голова Крутівської територіальної громади, Ніжинський район, Чернігівська область]

5. [Голова Новгород-Сіверської територіальної громади, Чернігівська область]

13:00 - 14:30 Обід

14:30 - 15:45 ТРЕТЯ ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ

ДОНОРСЬКА ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД

Модератор: Юлія Грицку, депутатка Чернівецької обласної ради, співзасновниця БФ «ГромадаХаб»

Питання до обговорення

- Вимоги донорів до проєктів розвитку територій

- Можливості, які надають донорські організації у відбудові і розвитку громад і територій

- Проблеми, з якими стикаються донори у підтримці українських громад

Спікери:

1. Брайан Кемпл, керівник Програми USAID DOBRE

2. Фелікс Хетт, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Молдові (tbc)

3. Юлія Єсмуханова, директорка Проекту Фонд «Партнерство за сильну Україну», Chemonics International (tbc)

4. Іван Мукомель, регіональний директор (Краматорск), Chemonics International (tbc)

5. Лариса Романенко, Заступник керівника проекту USAID Ukraine Democratic Governance East (DG East) (tbc)

6. S2S, BMZ, GIZ, ULEAD, PFLU (tbc)

15:45 - 16:00 Кава брейк

16:00 - 17:15 ЧЕТВЕРТА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ

РОЛЬ БІЗНЕСУ У ВІДНОВЛЕННІ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ

Модератор: Влад Голдаковський, архітектор

Питання на обговорення

- Проєкти по відновленню громад

- Містобудівний кодекс

Спікери:

1. Ганна Бондар, народна депутатка України, голова підкомітету ВРУ з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови

2. Михайло Сапон - головний архітектор Ірпеня

3. Доктор Ейч Кіт Міямото, президент Miyamoto International (tbc)

4. [Представники компаній, що приймають участь у відбудові і відновленні громад і територій]

17:15 - 18:00 Фуршет та нетворкінг