Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів

РФ погрожує дзеркальною відповіддю і звинуватила Німеччину, що вона нібито оприлюднила висилку дипломатів.

Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інформагентство.

"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - повідомили у російському МЗС.

Зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини, назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв.

В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито оприлюднила висилку дипломатів.

За даними Deutsche Welle, сьогодні, 22 квітня, до Берліну з Москви прилітав літак зі спеціальним дипломатичним дозволом. Оскільки вже більше року повітряний простір для російських перевізників закритий, найімовірніше, цей літак забирав дипломатів.

Пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що з РФ висилають 20 німецьких дипломатів.

Зазначимо, що в кінці березня голова МЗС Анналена Бербок повідомила, що країна планує вислати понад 30 російських дипломатів через підозри у вербовці.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ. Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.