Україна отримала нового посла ЄС

На цю посаду призначили Катаріну Матернову.

Україна отримала нового посла Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель призначив на цю посаду Катаріну Матернову. Загалом Боррель затвердив 40 глав делегацій та одного тимчасового повіреного у справах Європейського Союзу.

Матернова наразі є заступником генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Європейської комісії. Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера віце-президента Світового банку в Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли про можливе призначення Матернової новим послом Європейського Союзу в Україні. Це свідчитиме про просування європейських інтересів у нашій державі.

Попередником Матернової був посол Матті Маасікас, який із вересня 2019 року очолив представництво Європейського Союзу в Україні, змінивши на цій посаді Хюга Мінгареллі.