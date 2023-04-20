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Україна отримала нового посла ЄС

На цю посаду призначили Катаріну Матернову.

Україна отримала нового посла ЄС
Фото: Катаріна Матернова

Україна отримала нового посла Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті ЄС.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель призначив на цю посаду Катаріну Матернову. Загалом Боррель затвердив 40 глав делегацій та одного тимчасового повіреного у справах Європейського Союзу.

Матернова наразі є заступником генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Європейської комісії. Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера віце-президента Світового банку в Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли про можливе призначення Матернової новим послом Європейського Союзу в Україні. Це свідчитиме про просування європейських інтересів у нашій державі.

Попередником Матернової був посол Матті Маасікас, який із вересня 2019 року очолив представництво Європейського Союзу в Україні, змінивши на цій посаді Хюга Мінгареллі.

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