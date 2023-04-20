"Цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми також хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО", – Зеленський

Столтенберг зі свого боку сказав, що основна увага членів полягає в тому, щоб забезпечити перевагу України, аби вона продовжувала існувати як суверенна, демократична держава.

Україна очікує від саміту країн НАТО у Вільнюсі конкретних кроків уперед.

Про це Володимира Зеленський повідомив на пресконференції з нагоди візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва.

"Ми хотіли б зрозуміти для нас, для себе, для нашої держави, для нашого суспільства, що Україна буде в НАТО. Нам потрібно щось більше, ніж той формат наших відносин, у якому ми сьогодні знаходимось. Ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми також хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО. А також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс. Це слід врахувати деяким державам, лідери яких досі шукають альтернатив членству України. Президент впевнений, що Україна буде в Альянсі і вважає, що це і є гарантією безпеки. А пакет гарантій до вступу – це хочуть затвердити на саміті.

Столтенберг очікує, що союзники на саміті домовляться про подальше зміцнення пакету допомоги.

"Я визнаю, що президент Зеленський підняв питання членства, гарантій безпеки. І це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. Україна обирає своє майбутнє в євроатлантичній родині. Майбутнє України – в НАТО, всі члени Альянсу з цим згодні. В той же час основна увага членів полягає в тому, щоб забезпечити перевагу України, щоб вона продовжувала існувати як суверенна, демократична держава. Тому що це єдиний спосіб організації суттєвої дискусії щодо майбутнього України", – запевнив він.

Самет НАТО у Вільнюсі відбудеться в липні цього року.