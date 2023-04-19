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Зеленський прибув на Волинь і побував на кордоні України, Польщі та Білорусі

На кордоні з білорусами нарощують інженерні споруди на випадок відбиття можливого вторгнення противника . 

Зеленський прибув на Волинь і побував на кордоні України, Польщі та Білорусі
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні побував на Волині, на кордоні України з Польщею та недружньою Білоруссю. Він подякував прикордонникам за захист. 

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", – йдеться у дописі в Telegram президента. 

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

У межах робочої поїздки Зеленський побував у прикордонній ділянці, де сходять кордони трьох країн: України, Польщі та Білорусі. Він ознайомився із облаштування державного рубежа. 

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

"Як доповіли Володимиру Зеленському, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження", – йдеться на сайті президента. 

Зеленський оглянув пункт спостереження і дворівневу систему ровів на кордоні та систему виявлення БПЛА.

Нагадаємо, що вчора президент побував у Донецькій та Полтавській областях. Зокрема, він був у Авдіївці, що постійно обстрілюється росіянами. 

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