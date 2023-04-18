Зеленський провів у Полтаві нараду щодо ситуації в регіоні, є рішення щодо відновлення енергетики

Президент побував у Донецькій та Полтавській областях і провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США.

Президент Володимир Зеленський провів у Полтаві нараду щодо ситуації в регіоні. Він обговорив із військовим керівництвом та місцевою владою безпекові і соціальні питання, відбудову, забезпечення переселенців.

Також йшлося про безпеку навчальних закладів. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

"Є рішення щодо відновлення енергетики – генерації та мереж. Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо", – сказав він.

Зеленський додав, що зПолтави, провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

"Подякував за незмінну двопартійну підтримку. Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу – трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави", – заявив він.

Президент запросив Маккарті відвідати Україну.

До Полтавської області президент побував у Авдіївці – місті, де точаться бої з окупантами.

"Важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і девʼять років стримують і поступово знищують це російське зло", – зазначив він.

Президент відзначив 55-ту окрему артилерійську бригаду, морпіхів 35-ї й 36-ї окремих бригад, десантників 79-ї окремої бригади, воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, 501-й окремий батальйон морської піхоти, окрему президентську бригаду імені Богдана Хмельницького. Особливо Зеленський відзначив й подякував Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. Він відвідав медичні заклади, де лікують захисників, у Донецькій і у Полтавській областях.

"І окремо хочу сьогодні відзначити тих наших бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції, ті позиції, із яких окупант обстрілює наші міста й села. Російські удари по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини – усі удари ворога отримають нашу відповідь. Відчутну відповідь", – наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок російського обстрілу Берислав Херсонської області було знеструмлено. Сам Херсон сьогодні ворог обстріляв уранці – бив просто по центральному вокзалу. Одна людина загинула, ще девʼятеро були поранені.