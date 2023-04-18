Пенсіонери-переселенці за кордоном зможуть отримати пенсію шляхом міжнародного переказу

Пенсіонери, які перебувають за кордоном як переселенці, зможуть отримувати пенсію шляхом міжнародного переказу.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту.

“Прийнята урядом постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Якщо людина бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ “Укрпошта” здійснювати переказ коштів у країну перебування).

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон, за яким жителі окупованих територій зможуть отримати пенсії незалежно від строків подання заявок.