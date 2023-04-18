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У Балаклії на Харківщині жінка підірвалася на міні

Потерпілу госпіталізували.

У Балаклії на Харківщині жінка підірвалася на міні
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

У Балаклії на Харківщині жінка наступила на протипіхотну міну "Пелюстка".

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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Інцидент трапився майже у центрі міста. "Ця міна призначена щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка. З діагнозом – рвана рана лівої стопи, її було госпіталізовано до місцевої лікарні", - розповіли рятувальники.

У ДСНС наголосили, що "Пелюстка" – надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії.

"Розрахована на ураження нижньої частини ноги. Може бути зеленого або оливкового кольору, що дуже ускладнює її виявлення. Для приведення в дію достатньо докласти невелике зусилля - від кількох кілограм. Може мати механізм самоліквідації, тобто через певний час (від 1 до 40 годин) міна вибухне самостійно", - зазначили в управлінні.

Рятувальники повідомили, що цей вибухонебезпечний предмет сапери не вилучають, а знищують на місці виявлення.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині тракторист підірвався під час посівних робіт.

Тим часом днями на полігоні у Київській області знищили понад 100 вибухонебезпечних предметів.

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