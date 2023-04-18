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В Україні залишаються підтопленими понад 1,6 тис. дворогосподарств

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

В Україні залишаються підтопленими понад 1,6 тис. дворогосподарств
Фото: ДСНС

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,6 тисячі дворогосподарств.

Про це повідомляє ДСНС.

У 5 областях підтоплено будинків:

  • в Дніпропетровській області - 170;
  • в Кіровоградській області - 87;
  • в Черкаській області - 42:
  • в Полтавській області - 2;
  • в Чернігівській області - 29;

Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:

  • в Дніпропетровській області - 333;
  • в Кіровоградській області - 323;
  • в Черкаській області - 181:
  • в Полтавській області - 107;
  • в Чернігівській області - 488;
  • в Київській області - 210.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.

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Раніше працівники ДСНС повідомили, що у Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води.

Станом на 16 квітня були підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.

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