В Україні залишаються підтопленими понад 1,6 тис. дворогосподарств

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,6 тисячі дворогосподарств.

Про це повідомляє ДСНС.

У 5 областях підтоплено будинків:

в Дніпропетровській області - 170;

в Кіровоградській області - 87;

в Черкаській області - 42:

в Полтавській області - 2;

в Чернігівській області - 29;

Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:

в Дніпропетровській області - 333;

в Кіровоградській області - 323;

в Черкаській області - 181:

в Полтавській області - 107;

в Чернігівській області - 488;

в Київській області - 210.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.

Раніше працівники ДСНС повідомили, що у Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води.

Станом на 16 квітня були підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.