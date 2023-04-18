В Україні залишаються підтопленими понад 1,6 тис. дворогосподарств

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,6 тисячі дворогосподарств.
Про це повідомляє ДСНС.
У 5 областях підтоплено будинків:
- в Дніпропетровській області - 170;
- в Кіровоградській області - 87;
- в Черкаській області - 42:
- в Полтавській області - 2;
- в Чернігівській області - 29;
Також підтоплено 1642 домогосподарства в 6 областях:
- в Дніпропетровській області - 333;
- в Кіровоградській області - 323;
- в Черкаській області - 181:
- в Полтавській області - 107;
- в Чернігівській області - 488;
- в Київській області - 210.
"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - додає ДСНС.
Раніше працівники ДСНС повідомили, що у Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води.
Станом на 16 квітня були підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.