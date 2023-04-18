Уночі і вранці 18 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі будівлі, поранення отримала вісімнадцятирічна дівчина.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У ніч на 18 квітня з території Росії був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйнована одна та пошкоджені три господарчі будівлі.

18 квітня близько 9:00 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення вісімнадцятирічна дівчина, її госпіталізовано до лікарні.

Наслідки збройної агресії РФ фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції.

Нагадаємо, інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла.