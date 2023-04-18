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Зранку росіяни обстріляли село на Харківщині: поранена вісімнадцятирічна дівчина

Постраждалу госпіталізували.

Зранку росіяни обстріляли село на Харківщині: поранена вісімнадцятирічна дівчина

Уночі і вранці 18 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі будівлі, поранення отримала вісімнадцятирічна дівчина.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У ніч на 18 квітня з території Росії був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйнована одна та пошкоджені три господарчі будівлі.

18 квітня близько 9:00 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення вісімнадцятирічна дівчина, її госпіталізовано до лікарні.

Наслідки збройної агресії РФ фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції.

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Нагадаємо, інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла.

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