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Росія може готувати масований ракетний удар по Україні до своїх “сакральних дат” у травні, - Гуменюк

Зокрема, для Одеси можуть готувати обстріли на друге та дев’яте травня. 

Росія може готувати масований ракетний удар по Україні до своїх “сакральних дат” у травні, - Гуменюк
Фото: EPA/UPG

Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони “Півдня” Наталія Гуменюк повідомила, що Росія може готувати масований ракетний удар по Україні до своїх “сакральних дат” у травні. 

“Не можна виключати, що вони готують відтермінований масований ракетний удар типу шокового впливу ближче до своїх сакральних дат. Для Одеси знаковими ще є друге травня та дев’яте травня - знакова дата для росіян”, - повідомила Наталія Гуменюк. 

Вона зазначила, що останнім часом масованих обстрілів ворог не проводить через брат ракет. Зокрема, мало залишилося у ворога ракет типу “Калібр”. 

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ повідомили, що ходу “Безсмертний полк” скасували по всій Росії. Організатори кажуть, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться. 

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