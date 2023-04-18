Договірний бій
Договірний бій
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу міста Українськ на Донеччині поранено десятеро людей

Постраждалим надається медична допомога.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Українськ на Донеччині поранено десятеро людей
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні близько 11:30 російські окупанти обстріляли місто Українськ у Донецькій області зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки і торговельні павільйони, поранення отримали вісім людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Щонайменше вісім людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що від снарядів окупантів постраждало щонайменше 10 цивільних осіб. Восьмеро з них (семеро жінок та один чоловік) доставлені до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки, пошкоджено торговельні павільйони. За попередніми даними, війська РФ обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії.

Наразі на місці працюють прокурори та правоохоронці. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за минулу добу Донецька область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупантів, зафіксовано численні руйнування житлового сектору та цивільної інфраструктури. У Сіверську поранено одного мирного жителя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies