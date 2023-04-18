Сьогодні близько 11:30 російські окупанти обстріляли місто Українськ у Донецькій області зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки і торговельні павільйони, поранення отримали вісім людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Щонайменше вісім людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що від снарядів окупантів постраждало щонайменше 10 цивільних осіб. Восьмеро з них (семеро жінок та один чоловік) доставлені до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки, пошкоджено торговельні павільйони. За попередніми даними, війська РФ обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії.

Наразі на місці працюють прокурори та правоохоронці. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за минулу добу Донецька область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупантів, зафіксовано численні руйнування житлового сектору та цивільної інфраструктури. У Сіверську поранено одного мирного жителя.