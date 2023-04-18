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Донецька область знаходиться під безперервним вогнем, – Кириленко

У Сіверську поранено одного мирного жителя.

Донецька область знаходиться під безперервним вогнем, – Кириленко
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу Донецька область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупантів, зафіксовано численні руйнування житлового сектору та цивільної інфраструктури. У Сіверську поранено одного мирного жителя.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 18 квітня. Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнесцентр та автівки", – написав він у Telegram.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

На Волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використали артилерію, ракети і чотири рази – "Гради". В зоні ураження – будинки на шести вулицях.

На Горлівському напрямку пошкоджено два будинки у Торецькій громаді, під вогнем Оріхово-Василівка, Міньківка, Никифорівка і Васюківка Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Сіверську, пошкоджено будинки на чотирьох вулицях. 11 "прильотів" зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади – без жертв.

Нагадаємо, 16 квітня росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 20 атак ворога.

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