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Учора окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: пошкоджені 28 житлових об’єктів

Обійшлося без жертв.

Учора окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: пошкоджені 28 житлових об’єктів

Минулої доби армія РФ поцілила в 10 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 20 атак ворога.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, селищу Велика Новосілка, селах Стара Миколаївка, Новоукраїнка, Карлівка, Серебрянка.

Знищені та пошкоджені 28 цивільних об’єктів – 19 житлових будинків, спортивний комплекс, лінію електропередач, господарські споруди, гараж.

“Дві ракети “С-300” війська РФ спрямували по Костянтинівці. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора у Слов’янську завершились пошуково-рятувальні роботи на п’ятиповерхівці. З-під завалів дістали тіла ще чотирьох людей – трьох жінок та чоловіка. Загалом у руїнах знайдено 15 людей: пʼятьох вдалося врятувати, 10 – загинули. 

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