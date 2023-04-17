Словаччина передала Україні ще девʼять винищувачів МіГ

Словаччина уже передала Україні всі винищувачі МіГ, які збиралася – це 13 літаків. В березні українці отримали чотири літаки, тепер – решту девʼять, йдеться у повідомленні словацького міністерства оборони.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", – підкреслив міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь.

Водночас він нагадав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України в її захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", – сказав міністр.

Словаччина погодилася передати Україні свої МіГи після аналогічного рішення Польщі. Деякі літаки мали технічні несправності. Надь припустив, що несправності в винищувачах могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині.