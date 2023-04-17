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У Швеції стартують найбільші за 25 років військові навчання

У них візьмуть участь 14 країн, у тому числі і Україна.

У Швеції стартують найбільші за 25 років військові навчання
Фото: forsvarsmakten.se

Сьогодні у Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23".

Про це повідомляє сайт Збройних сил Швеції.

Згідно з повідомленням, тренування будуть проводитись в повітрі, на землі та на морі. До них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Військові навчання триватимуть до травня.

Участь у тренуваннях братимуть 14 країн та 26 000 військових. Так, крім Швеції учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

"Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", – зазначили у шведських Збройних силах.

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Нагадаємо, парламент Швеції дозволив уряду передати Україні боєприпаси, танки й установки Archer та HAWK. 

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