Президент Бразилії закликав створити аналог G-20 для досягнення миру в Україні

Лула да Сілва розповів, що спілкувався з цього приводу з президентами ОАЕ та Китаю.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення аналогу "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Пнро це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на El Tiempo.

Лула да Сілва розповів, що спілкувався з президентами ОАЕ та Китаю про створення групи країн, подібної до G20 із розвиненою економікою, для посередництва в війні Росії проти України.

"Я говорив із еміратським шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль Нагаяном про війну. Я говорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном про мир. І я думаю, що ми знаходимо людей, які вважають за краще говорити про мир, а не про війну. Я думаю, ми досягнемо успіху", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 березня президент Бразилії, який мав вирушити до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін через пневмонію. ЗМІ повідомляли, що да Сілва під час свого візиту до Китаю хотів запропонувати створити "мирний клуб" для посередництва у припиненні війни в Україні.

Видання The Financial Times писало, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір об’єднанню із західними країнами, які надсилають зброю в Україну.